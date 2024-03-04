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Türkiye
AA 04.03.2024 16:38

İzmit Körfezi'nde küçük ölçekli balıkçılığa destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi" projesi kapsamında 307 balıkçıya 4,5 milyon liralık bakım malzemesi desteği veriyor.

İzmit Körfezi'nde küçük ölçekli balıkçılığa destek
[Fotograf: AA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi" projesi kapsamında yapılan tekne bakım malzemesi dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3. dağıtım törenini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balıkçılığı geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Büyükakın, "Size yapacağımız en büyük destek, denize yönelik çalışmalar. Denizde müsilaj varsa oraya ağ atmak da çekmek de mümkün değil. Asıl faaliyetimizin denizi temiz tutmak olduğunu hiç unutmamamız gerek." ifadesini kullandı.

Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda, İzmit Körfezi'nin doğu yakasında başlatılan temizliğin devam ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığının destek verdiği toplam 120 milyon dolar tutarındaki çalışmanın, "dünyadaki önemli çevre projelerinden biri" olduğunu aktaran Büyükakın, bazı kesimlerin, akla ziyan açıklamalar yaptığını ve çalışmaları aksatmak için her türlü yolu denediğini savundu.

Büyükakın, denizdeki hassasiyeti düşünen belediyenin, ormanlara zarar vermesinin düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Dip çamuruyla neler yapılabilir, onun yollarını arıyoruz. O çamurlar sonsuza kadar orada durmayacak, üretime dahil edilerek geri kazanımı sağlanacak. Çevre hassasiyetimizin ne kadar yüksek olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İnsanların aklında şüphe oluşturuyorlar. Memleketin hayrına olan işlerin desteklenmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı, desteğin balıkçılar için çok önemli olduğunu, İzmit Körfez'indeki temizlik çalışmaları sayesinde de balık popülasyonunun arttığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 307 balıkçıya, toplam 4,5 milyon lira tutarında epoksi boya, son kat boya, onarım macunu, tulum ve çizme içeren kutuların dağıtıldığı programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ile balıkçıların aileleri katıldı.

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