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Türkiye
AA 21.05.2023 15:16

Çanakkale'de 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde balık tutmak için gölete açılan ve içinde 3 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'de 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı
[Fotograf: AA]

Bahçeli göletine giden Ali Aktaş, Kemal Ateş ve Gulam Haziret sabah saatlerinde balık avlamak için tekneyle suya açıldı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekne battı.

Suya düşen Aktaş ve Ateş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Haziret ise suda kayboldu.

Çanakkale'de 3 kişinin içinde bulunduğu tekne battı

Jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerince kayıp kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Karaya çıkan Kemal Ateş aşırı su yutması nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ayvacık Devlet Hastanesine götürülerek kontrol altına alındı.

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