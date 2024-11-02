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Türkiye
AA 02.11.2024 19:39

Çanakkale Bozcaada açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.

Çanakkale Bozcaada açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Bozcaada açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-908" ve "TCSG-23" bölgeye sevk edildi.

Fiber tekne içindeki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

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