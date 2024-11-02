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Türkiye
AA 02.11.2024 18:47

Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te cami avlusunda silahla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Balat’ta İsmail Ağa Camii’nin avlusunda silahla havaya ateş açtıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan M.Ş.Ö, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelinin, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Balat'ta İsmail Ağa Camii'nin avlusuna gelen M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp, geldiği araçla olay yerinden uzaklaşmıştı. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçede bir noktaya bırakıp yaya olarak kaçtığını belirlemişti.

M.Ş.Ö. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu, şüphelinin daha önce de imamı sosyal medyadan tehdit ettiği öne sürülmüştü.

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