Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Gelibolu Tersanesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gelibolu Tersanesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gelibolu Tersanesi'ne emniyetle yanaştırıldı."
September 18, 2025