TRT Haber 18.09.2025 10:01

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 1 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen teknedeki 1 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Gelibolu Tersanesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gelibolu Tersanesi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gelibolu Tersanesi'ne emniyetle yanaştırıldı."

 

OKUMA LİSTESİ