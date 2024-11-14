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Türkiye
AA 14.11.2024 15:09

Çanakkale Boğazı dev havuzun geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı, bakım ve onarım çalışmaları için Singapur'dan Yalova'ya götürülen dev havuzun geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı dev havuzun geçişi için tek yönlü trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Vanuatu bayraklı "Hulk-2" ve Liberya bayraklı "Maverick-1" isimli römorkörler tarafından çekilen, 260 metre boyundaki 85 bin tonluk yüzer havuz "Dourado" öğle saatlerinde boğaza güney yönden giriş yaptı.

Yedekli boyu 580 metreye ulaşan dev havuzun geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-13", "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KIYEM-1" tahlisiye botu eşlik etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, yüzer havuzun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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