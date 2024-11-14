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Türkiye
İHA 14.11.2024 14:56

Sivas'ın doğal "Çin Seddi"

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kilometrelerce uzanan kayalıklar, görünüşüyle Çin Seddi'ne benzetiliyor. Bölge sakinleri kilometrelerce uzunluktaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ın doğal "Çin Seddi"

Boğazören köyleri arasında yer alan, nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dağların ortasında oluşan ve dağları ikiye ayırmış bir görüntüsü olan kayalıklar, dünyanın en uzun savunma duvarı olan Çin Seddini ve 243 ile 233 milyon yıl önce Geç Triyas döneminde ortaya çıkmış 66 milyon yıl öncede tüm türlerinin soyu tükenmiş olan bir dinozor sırtını andırıyor.

Sivas'ın doğal "Çin Seddi"

Civar halkı yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşan ve yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Görenler, doğal kayaları tarihi Çin Seddi'ne benzetiyor

Bu setin geçmişini kimsenin bilmediğini ifade eden Şehriban Karakuş, “Çok ilginç bir görüntüsü var. Sanki bir mimar yapmış gibi dört bir çevreyi kaplamış. Bizim köyümüzün dört yüz yıllık bir mazisi var ama kimse sorsak bu taşlar hep burada duruyormuş. Çin seddine benzetiliyor ama değil. Çin seddini insanlar örmüş ama bu kendiliğinden var olan bir şey. Çok güzel bir görüntüsü var” şeklinde konuştu. “Dinozor sırtına benzetenler var” İncelendiği takdirde bu alanın bir turizm kaynağı olabileceğini söyleyen Mehmet Karakuş, “Bu taşın oluşumu bir insan yapımı değil. Tabi bir oluşum. Çok ilginç bir görüntüsü var. Çin seddine ve dinozor sırtına benzetenler var. 15- 20 kilometre uzunluğu var. İlginç bir yapı. Gelip görünmesi gerekiyor. İncelenmese belki buraya bir turizm kaynağı olur” dedi.

Sivas'ın doğal "Çin Seddi"

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