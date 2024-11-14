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Türkiye
İHA 14.11.2024 13:26

120 metre boyundaki dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

İspanya'dan Romanya'ya giden Transocean Barents adlı petrol platformu, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.

Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki ‘Transocean Barents’ Petrol Platformun İspanya’dan Romanya’ya yolculuğu sürüyor.

Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform, bir süre sonra Marmara Denizi'ne ulaştı. İstanbul Boğazı ise dev platformun geçişi öncesi çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

120 metre boyundaki dev petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

‘Transocean Barents’ Petrol Platformuna boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ’Kurtarma-8’, ’Kurtarma-7’, ’Kurtarma-12’, ’Kurtarma-11’, ’Kurtarma-18’ römorkörleri ile Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi “Nene Hatun” da eşlik etti.

Vatandaşlar ise dev platformun geçişini merakla izledi. 

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Boğazı Petrol Petrol Arama
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