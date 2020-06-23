Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 24 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 24 kişinin yerleri tespit edildi.
Yeşil Liman açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Etiketler: sığınmacı midilli adası Çanakkale açıklarıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:03
Son Haberler
- 21:08
- 21:10
- 20:58
- 20:36
- 20:46
Sıradaki Haber
Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz