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İzmir merkezli suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla, Manisa ve Aydın illerini de kapsayan operasyonda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.
Etiketler: suç örgütü operasyon gözaltıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 19:32
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