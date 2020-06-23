Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bodrum katında mahsur kalan kişi elleriyle hayata tutundu
İstanbul Esenyurt'ta su basan bodrum katında mahsur kalan kişi, ellerini dışarı çıkararak yardım istedi.
Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Şiddetli selin ardından Pınar Mahallesi’ndeki birçok evin bodrum katını su bastı.
Su basan bodrum katında mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.
Vatandaşlar, mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Kişi, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.
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