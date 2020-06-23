Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'de toprağa verildi.
Kayacık Mahallesi'nde sele kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.
Mezarlıkta İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazeler, Türkçe ve Zazaca ağıtlarla yana yan defnedildi.
Etiketler: Kayacık Mahallesi cenaze töreni Bursa selSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 20:58
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