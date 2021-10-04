Tüm yurtta etkili olan kuraklık nedeniyle birçok göl ve baraj alarm veriyor.

Özellikle Burdur'da birçok gölün suyu çekildi. Bu göllerden biride göçmen kuşların uğrak yerlerinden biri olan Yarışlı Gölü.

Gölde kuş popülasyonu arttı

Yaz mevsiminde tamamen kuruma noktasında gelen göl, sonbaharla birlikte yeniden su tutmaya başladı. Bu durum göldeki su kuşu popülasyonunun da artmasını sağladı.

Gölde şu sıralar binlerce angıt, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun ördekleri ile çeşitli su kuşları gözlemlenebiliyor.

141 kuş türü tespiti yapılan Yarışlı Gölü, yağışların artması ve gölün daha fazla su tutmasıyla birlikte daha fazla kuş türünü misafir edeceği günleri bekliyor.