AA 20.10.2025 19:41

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliye tutuklama talebi

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Can Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Can Holding soruşturması genişliyor: 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Can Holding soruşturması genişliyor: 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

İstanbul
