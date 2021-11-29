Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çamur yağışı İstanbul'da da etkili oldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul’da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Birçok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Yağan çamur nedeniyle otomobillerde lekeler oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.
Bu arada Marmara Bölgesi’nde Tekirdağ’da da çamur yağışı etkili oldu.
Etiketler: İstanbul Meteoroloji Yağış
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