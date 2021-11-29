Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Yağan çamur nedeniyle otomobillerde lekeler oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Bu arada Marmara Bölgesi’nde Tekirdağ’da da çamur yağışı etkili oldu.