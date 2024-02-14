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Türkiye
DHA 14.02.2024 10:54

Çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı

İstanbul Esenler'de, eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklerken, kasanın altında kaldı.

Olay, Kemer Mahallesindeki bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı. Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı.

Kasayı sürüklemeye başlayan hırsız, dengesini kaybedip yere düşerek çelik kasanın altında kaldı. Yardıma koşan diğer hırsızlar kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.

Hırsızlar, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçtı.

"Gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı"

İş yeri çalışanı Musa Kalfa, "Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaşım buraya yakın oturuyordu hemen 'Eczaneye bak alarma çalıyor' dedim. Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler. Daha sonra görüntüleri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi. Elleri eldivenli planlanmış, gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Eczaneye giriyorlar direkt kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar." diye konuştu.

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