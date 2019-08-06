Çamlıca Mahallesindeki trafoda kablo henüz kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenini ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren onarım ardından yeniden abonelere enerji verildi.

Dicle Elektrik İl Müdürü Yusuf Açar, ölüm tehlikesine rağmen trafo içindeki bakır kablo ile diğer aksamların çalındığını söyledi.

Son günlerde trafo, kabin ve diğer tesislerine yönelik hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Açar, "Yaşanan hırsızlık olayları yüzünden buralardan beslenen ev ve iş yerlerinde enerji kesildiğinden vatandaş mağdur oluyor. En önemlisi de bu tesislerde yüksek voltaj dolayısıyla ölüm riski var." dedi.

Kaynak: AA