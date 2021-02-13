Merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galerinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

İş yeri sahibiyle görüşen ekipler, şahısların yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili çaldıklarını belirledi.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların galeriye girip, otomobille camı kırarak kaçtıkları anlar yer aldı.

Başka bir görüntüde iki şüphelinin otomobili galerinin önüne bıraktıktan sonra koşarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.