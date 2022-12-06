İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Behçetiye Mahallesi'nde yaşayan H.Ç'ye ait 30 bin lira değerindeki 25 küçükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi iki kişinin H.Ç'nin arazisinde buldukları hayvanları çalarak sosyal medya sitelerindeki gruplardan satışa çıkardıkları tespit etti.

Şüpheliler saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.