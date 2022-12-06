Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaldıkları hayvanları sosyal medyada satmaya çalıştılar
[AA (Arşiv)]
Eskişehir'de çaldıkları 25 küçükbaş hayvanı sosyal medyada satmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Behçetiye Mahallesi'nde yaşayan H.Ç'ye ait 30 bin lira değerindeki 25 küçükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi iki kişinin H.Ç'nin arazisinde buldukları hayvanları çalarak sosyal medya sitelerindeki gruplardan satışa çıkardıkları tespit etti.
Şüpheliler saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir Hırsızlık Sosyal Medya
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