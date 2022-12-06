Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da otomobil servisinde yangın çıktı
[Fotograf: DHA]
Bursa'da otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekibince yarım saatte söndürüldü. Yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil firması yetkili servisinin boyahanesinde, dün akşam yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da oldu.
İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasından görülen yangına, 8 araçla müdahale edildi.
Yarım saatte söndürülen yangında 5 otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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