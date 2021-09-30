Malatya'da 18 yaşından küçük yabancı uyruklu bir kişi, Sivas-Malatya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için giren aracın içinden sürücüye ait cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı.

Hırsızın peşinden koştu

Durumu fark eden sürücü, telefonunu çalan şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada anahtarını kontağın üzerinde unuttuğu aracı diğer şebeke üyeleri tarafından çalındı.

Aracın çalındığını fark eden sürücü, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobili gasp eden 3 kişi daha sonra diğer arkadaşlarını da yanlarına alarak bölgeden ayrıldı.

Çaldıkları araçla kaza yaptılar

Şüphelilerin Malatya'ya gelme ihtimaline karşı çalışma başlatan ekipler, gece yarısı 100. Yıl Caddesi civarında fark ettikleri aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan kişiler, ekiplerle girdiği kovalamaca sonucu park halindeki bir araca çarptı.

4 kişiden 3'ü yakalandı

Aracı bırakarak kaçan 4 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadeleri alınan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.