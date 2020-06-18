Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çağlayan'da mahkeme karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi'nin kalem memurunda koronavirüs vakası tespit edildi. Mahkeme karantinaya alınırken, iki hakime de tedbir amaçlı izin verildiği öğrenildi.
6. Tüketici Mahkemesi'nde kalem memuru olarak görev yapan bir görevlide, koronavirüs tespit edildi.
Memurun taşıyıcı olduğu ve koronavirüs belirtileri göstermediği öğrenildi.
Vaka tespit edilen memurun 14 gün boyunca evde tedavi göreceği ve idari izne çıkarıldığı bilgisi edinildi.
Ayrıca mahkemede görev yapan iki hakim de tedbir amaçlı 14 gün izne çıkarıldı.
Duruşma yapılmayacak
Kalem odasına "COVID-19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır" şeklinde uyarı yazısı yazılırken, duruşma salonu önüne de duruşma yapılmayacağına dair bilgilendirme notu asıldı.
Duruşma salonunun dezenfekte edildiği öğrenildi.
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