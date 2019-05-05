Yoğun diplomasi trafiği, toplantılar, resepsiyonlar... Ancak Büyükelçiler Başkent'te bugün farklı bir amaç için bir araya geldi.

Büyük elçiler Ankara'nın yoğun diplomasi trafiğine bu kez tenis turnuvası arası verdi. 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında biraraya gelen diplomatlar bir yandan kortta ter döktü, diğer yandan etkinliğin tadını çıkardı.

Turnuvada Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Ankara'da görev yapan büyükelçiler raket salladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Avrupa Günü Tenis Turnuvası'na paralimpik tenisçiler de katıldı.

Kaymakçı "Biz Avrupa ailesinin bir parçası olarak, Avrupa Günü’nün ülkemizde en geniş kutlanmasını istedik. 9 Mayıs Avrupa Günü'nü bu defa sporla, tenisle birleştirdik." dedi.

Ankara Tenis Kulübü kortlarındaki turnuvaya katılan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'a plaket verdi.

Tüm gün süren etkinlik ödüllerin sahiplerini bulmasıyla ve pasta kesimiyle sona erdi.

Haber: Nisa Yıldırım

Kamera: Aykut Çevik