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Türkiye
AA 29.11.2023 14:59

Büyükçekmece'de istinat duvarı çöktü: 2 araç hasar gördü

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

Büyükçekmece'de istinat duvarı çöktü: 2 araç hasar gördü

19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çökerken toprak kayması da meydana geldi. Toprakla dolan sitenin bahçesinde bulunan 2 otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar toprağın altından çıkarıldı.

"Deprem oldu zannettim"

Site sakinlerinden Cengizhan Kayı, basın mensuplarına evde annesiyle otururken olayın meydana geldiğini söyledi.

Kayı, "Bir anda deprem oldu zannettim. Bomba patladı hissine kapılıp dışarı çıktık. Gördüğünüz gibi toprak kayması oluştu. Şu an 2 arabamızda hasar var, hem komşunun hem de bizim." diye konuştu.

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