Bursa'da özellikle ocak ve mart aylarında etkili olan yoğun kar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlara yaradı.

Büyükşehir Belediyesi, yağışlarla barajlardaki ortalama doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını açıkladı.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 38 olan Doğancı Barajı'nın doluluğu bu sene yüzde 51 olarak ölçüldü. Nilüfer Barajı'nın doluluğu ise yüzde 36'dan yüzde 42'ye çıktı.

Bu yıl etkili olan karın yanı sıra beklenen nisan yağmurlarının da düşmesiyle Bursa'nın bu yazı susuzluk sorunu yaşamadan geçirmesi bekleniyor.