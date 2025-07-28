Açık 37.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.07.2025 11:23

Bursa'daki yangınlarla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantısı bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkiinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski asker olan ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve cep telefonunun da ormanda yanmış halde bulunduğu belirtildi.

Bursa'daki yangınlarla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantısı bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz’da başlayan, kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlenen orman yangınına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. şikayet üzerine dün akşam yakalandı.

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken gözaltına alındı.

Park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, Ufuk A.’yı linç etmek istedi.

Bacağı ve kolunda sargı bezi bulunan Ufuk A.’nın ormanı yakarken yaralandığını iddia eden kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ufuk A. ise bacağı ve kolunun evde yandığını söyledi.

FETÖ'de ihraç edilmiş

Hava Astsubayı olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, kolları ve bacaklarında yanıklar olduğu görülürken, cep telefonunun da ormanda polis tarafından yanmış halde bulunduğu öğrenildi.

Bursa'daki yangınlarla ilgili soruşturma: FETÖ bağlantısı bulunan 1 kişi gözaltına alındı

Birçok suçtan kaydı bulunan ve ailesi tarafından da evden atıldığını söyleyen Ufuk A.’nın, ilk ifadesinde yangını çıkardığını itiraf ettiği belirtildi.

HTS ve PTS kayıtları inceleniyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma sürerken, bu kapsamda şüphelinin kimlerle temas halinde olduğunun tespiti için HTS kayıtlarının, araçla nerelere gittiğinin tespiti için de Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Ayrıca şüphelinin yangınının çıktığı bölgelerde hangi alanlarda bulunduğunun belirlenmesi için de araştırma yapıldığı belirtildi.

Yine şüphelinin vücudundaki yanık izleri ve kıyafetlerindeki bulguların da incelemeye alındığı kaydedildi. Ön incelemelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin ifadesinin alınacağı kaydedildi.

"FETÖ bağlantısı nedeniyle işlem yapılmış"

Bursa Valiliği’nin de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtilerek, “İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. 

ETİKETLER
Bursa FETÖ Orman Yangını Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Orman yangınlarıyla mücadele 7/24 devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı 7 rekor birden kırdı
12:30
SPK'dan 154 kişi ve kuruma 323 milyon ceza
12:41
Kapalıçarşı'da sahte altın dolandırıcılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı
12:17
Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
12:17
Cevdet Yılmaz: Yeni ticaret koşulları yatırım kararlarını da etkileyecek
Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle kurduğu modern çiftlikte tarım ve hayvancılık yapıyor
Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle kurduğu modern çiftlikte tarım ve hayvancılık yapıyor
FOTO FOKUS
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ