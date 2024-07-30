Bursa'daki trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Haluk Acer idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette giden Mustafa T. yönetimindeki otomobil de bariyerlere çarparak savrulan araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer araçtan yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G.'nin kullandığı otomobilin üzerinden geçtiği Acer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. ile araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen Ö.T., Mustafa E.T., Mert Efe T. ve Bülent Ç. ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürücüler Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.