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Türkiye
AA 03.11.2024 06:25

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bursa'da otoyolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanan çevre yolunun Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi yakınlarında Şeref G. idaresindeki yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı. Otobüstekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan kadın, Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

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