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Türkiye
TRT Haber 03.11.2024 05:31

7 il için "sarı" uyarı: sağanak ve kar bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 7 ilde beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

7 il için "sarı" uyarı: sağanak ve kar bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Mardin'in güneyi ve Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

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Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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