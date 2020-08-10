Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
8 kişi gözaltına alındı
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.U, S.K, H.A, Ç.B, G.V, R.K, N.Ö. ve A.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 90 gram sentetik kannabinoid, 70 gram esrar, 25 kök Hint keneviri, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
6 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.U, S.K, H.A, Ç.B, G.V. ve R.K. tutuklandı.
Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27
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