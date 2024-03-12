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Türkiye
AA 12.03.2024 11:36

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 33 şüpheli tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram bonzai, 22,06 gram esrar, 2,26 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 547 adet fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 33'ü tutuklandı, 17'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 8'inin halihazırda cezaevinde oldukları bildirildi.

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