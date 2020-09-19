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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin üstünde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: bursa uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:08
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