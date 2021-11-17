Emniyet ekipleri, ihbar üzerine Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 tüfek, 25 fişek, tabanca ve tabancaya ait mermiler, 127 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 680 lira ele geçirildi.

Operasyonda 27 yaşındaki D.H. ve 25 yaşındaki G.H. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.