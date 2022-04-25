Bursa'da uçak evlerin arasına düştü
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Uçakta bulunan pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak yanmaya başladı. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/wYVHlGJGiz pic.twitter.com/95swpVtgj2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022
''Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti''
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.
Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.
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