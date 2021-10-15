Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 13:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
Bursa’nın Kestel ilçesindeki tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa’nın Kestel ilçesinde bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. pic.twitter.com/RZY8o2NGB6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2021
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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