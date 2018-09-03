Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa'da oturan K.S.'nin iş yerinde çok sayıda tarihi eser ve ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin iş yeri ve ikametgahına düzenlenen operasyonda 200 bronz ve gümüş sikke, 11 altın sikke, mızrak ucu, 5 ok ucu, maşa, at figürü, açılır kapanır kolye figürü olmak üzere 220 parça tarihi eser ile 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA