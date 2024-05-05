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Türkiye
AA 05.05.2024 17:47

Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik etti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklardan 2'si yaralandı.

Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta oynayan 3 çocuğa, sahipsiz 3 köpek saldırdı.

Çocuklardan biri saldırı anında olay yerinden kaçtı, biri saldırı anında düşerek yaralandı. Yanında bulunan arkadaşı düşen çocuğu köpeklerden çekerek kurtardı. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovalayarak uzaklaştırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sahipsiz köpekleri yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren ekipler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.

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