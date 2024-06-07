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Türkiye
İHA 07.06.2024 07:30

Bursa’da servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. İşçilerin olduğu serviste 6 kişi, kamyonette de 2 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Bursa’da servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ferhat K. idaresindeki kamyonet, kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerledi. Bu esnada kendisine yanan yeşil ışık üzerine harekete geçen Sebahattin T. idaresinde işçileri taşıyan servis aracı kamyonetin çarpması ile savruldu.

Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonette ve servis aracında sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Feci kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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