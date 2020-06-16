Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre oda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni normalde sürdürülebilir ve sağlıklı üretim hedefleyen BTSO, çalışanların Covid-19 taramasının yapılması için önemli bir adım attı. Kentteki OSB'ler ile sanayi tesislerinde antikor testlerini başlatan BTSO, Bursa'nın bu alanda öncü illerden biri olmasını sağladı.

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Testler ilk olarak Demirtaş OSB'de yer alan Beyçelik Gestamp firmasında yapılmaya başlandı ve 400 işçiye antikor testi uygulandı.

Antikor testi sonucunda kaç kişinin Covid-19'lu veya daha önce hastalığı geçirmiş olduğu belirlenecek. Tespit edilen vakalara daha sonra PCR testi uygulanacak. Testler, Bursa'daki OSB'ler ile sanayi tesislerinin talepleri doğrultusunda yapılacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak firmaların salgın sürecinden en az etkilenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana güvenli üretim noktasında birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Burkay, Bursa'nın Covid-19 sürecinde çalışanlara yönelik antikor tarama testlerini Türkiye'de ilk defa hayata geçiren illerden biri olduğunu dile getirdi.