İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerinden çıkan B.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, bagaj kısmındaki kolide kaçak içki buldu.

Bunun üzerine iş yerinde yapılan aramalarda, 35 şişe sahte içki ve paketlenmemiş damacana içerisinde 12 litre alkol ele geçirildi.

Söz konusu sahte içkileri imal edip sattığı belirlenen B.D. ve İ.A. gözaltına alındı.