Bursa'nın Karacabey ilçesinin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.

Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere, tarım arazilerine ve iş makinelerine zarar verdi. Çadırlarda kalan tarım işçileri spor salonlarına yerleştirildi. https://t.co/0qvjt7h2gV pic.twitter.com/UoOGRaACay — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2021

Taşan sular iş makinelerini sürükledi

Taşkında bir çiftçiye ait traktör suda sürüklendi, bölgede bulunan iş makineleri de zarar gördü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE arama kurtarma ve itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Mevsimlik işçiler çadırlardan taşındı

Olayın ardından bir kısmı da Dağkadı Mahallesi'ne getirilen mevsimlik işçilerin yanına gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere açıklama yaptı.

Özkan, olayla ilgili hızlıca gerekenin yapıldığını aktararak, "Sayın muhtarımız aradı bilgi verdi, biz hemen ekiplerimizle istişare ettik. Karacabey Belediyesi ekiplerimiz, Kızılay ve AFAD ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı." diye konuştu.

Çadırlarda kalan tarım işçileri spor salonlarına yerleştirildi.

Sel nedeniyle araç trafiğine kapatılan Karacabey-Çanakkale kara yolunda, ekiplerin çalışması sonucu ulaşım yeniden sağlandı.