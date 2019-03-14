Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren soyguncu, elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup yere yatmasını istedi.

Daha sonra gişenin arkasına geçen soyguncu, kasadaki 3 bin liraya yakın parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, parmak izi araştırması yaptı.

Ekiplerin, soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, PTT şubesinin dışındaki güvenlik kamerasının kayıtlarında, üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncunun içeri girdiği, bir süre sonra ise dışarı çıkıp uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA