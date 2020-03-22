Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da park halindeki araçta yangın çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil bilinmeyen bir sebeple yandı. Ekipler tarafından müdahale edilen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Göl Sokak'ta, uzun yoldan gelen Ersin Hander 16 HAD 92 plakalı otomobilini evinin önüne park etti.
Otomobilinden inip biraz uzaklaştıktan sonra araçta patlama sesi duydu ve ardından araçta yangın çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: bursa iznik LPG araç yangınıSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 02:34
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