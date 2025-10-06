Bursa’da oto yedek parça dükkanında yangın: 4 iş yeri hasar gördü

İlçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.