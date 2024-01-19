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Türkiye
AA 19.01.2024 15:36

Bursa'da nesli tehlike altındaki "Anadolu şeritli semenderi" bulundu

Bursa'da bir sulama göletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu şeritli semenderi tespit edildi.

Bursa'da nesli tehlike altındaki "Anadolu şeritli semenderi" bulundu
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişi tarafından tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi sırasında sulama göletinde farklı bir semender türünün görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı aktarıldı.

İncelemede türün, önceden "Doğulu kuzey şeritli semenderi"yle (Kafkas şeritli semenderi) aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür."

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