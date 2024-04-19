Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de masa, sandalye ve koltuk üreticisi bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangının başladığı koltuk imalatı bölümüne dış duvarı delerek girip alevlere müdahalede bulundu.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.