Bursa'da lodos: İnşaatta kurulu iskele yola devrildi

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.
Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.
Gece saatleri olması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı. Fırtına, ağaçlar ve tabelaları da yerinden söktü. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Araçlarda oluşan zarar sonrası vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bursa Valiliği fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.