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Türkiye
AA 21.11.2024 03:42

Bursa'da lodos: İnşaatta kurulu iskele yola devrildi

Bursa'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar inşaatı devam eden bir binanın iskelesini devirdi. Gece saatleri olması nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, fırtına ağaçları yerinden söktü, araçlar zarar gördü.

Bursa'da lodos: İnşaatta kurulu iskele yola devrildi
[Fotograf: AA]

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir inşaatın dış cephesinde kurulu iskele yola devrildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gece saatleri olması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı. Fırtına, ağaçlar ve tabelaları da yerinden söktü. Bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 49 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı

 
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Araçlarda oluşan zarar sonrası vatandaşlar 112 ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bursa Valiliği fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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