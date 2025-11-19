Duman 13.8ºC Ankara
DHA 19.11.2025 16:36

Bursa'da kuş kaçakçılarına 415 bin lira ceza

Bursa'da, doğadan yakalanarak ticareti yapıldığı belirlenen 39 saka ve 40 florya ele geçirildi, kuşları bulunduran 2 kişiye toplam 415 bin 183 lira ceza uygulandı.

Bursa'da kuş kaçakçılarına 415 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, kolluk kuvvetleri desteğiyle merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, doğadan usulsüz yöntemlerle yakalandığı ve ticarete konu edildiği tespit edilen 39 saka ile 40 florya muhafaza altına alındı.

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 2 şüpheliye, idari para cezası ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 415 bin 183 lira ceza kesildi.

El konulan 79 kuş, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bursa Kaçakçılık Milli Parklar
