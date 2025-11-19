Bursa'da kuş kaçakçılarına 415 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, kolluk kuvvetleri desteğiyle merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, doğadan usulsüz yöntemlerle yakalandığı ve ticarete konu edildiği tespit edilen 39 saka ile 40 florya muhafaza altına alındı.

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ettikleri belirlenen 2 şüpheliye, idari para cezası ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 415 bin 183 lira ceza kesildi.

El konulan 79 kuş, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.