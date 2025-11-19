Duman 13.8ºC Ankara
AA 19.11.2025 16:26

Başkentte aranan "siber dolandırıcı" yakalandı

Başkentte "siber dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Başkentte aranan "siber dolandırıcı" yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Adli İşlemler Büro Amirliği Ekipleri, "siber dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli S.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

S.Ç.'nin firari hükümlü olduğu, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 42 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Firari hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Ankara Siber Suçlar Dolandırıcılık
