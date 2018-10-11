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Bursa'da kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Bursa Nilüfer'de, giriş katındaki 2 taşıyıcı kolonda çatlaklar oluşan 5 katlı apartman boşaltıldı.

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Bursada kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi Eymir Caddesi'nde, 11 daireli 5 katlı bir binanın girişindeki taşıyıcı iki kolonda, inşaat demirlerin bükülmesi nedeniyle çatlaklar meydana geldi.

Duvarlardaki çatlakları gören bazı daire sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, dairelerdeki oturanları uyararak apartmanın boşaltılmasını sağladı.

Olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

İtfaiye ve polis ekipleri daha sonra çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan itfaiye ekipleri, konutlardan birinde kalan köpeği sepetli merdivenle balkondan daireye girerek kurtardı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları izleyen ve kuzeninin asker uğurlaması için binaya geldiğini belirten Cemil Korkmaz, "O an binadan seslerin geldiğini söyledi arkadaşlar. Ben inşaat mühendisi olduğum için taşıyıcı kolonların kırıldığını, demirlerin genleştiğini gördüm. Polisi aradık, binanın boşaltılması istedik. İtfaiyeye haber verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, nilüfer, kolon, polis
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